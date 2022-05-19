Астана, 19 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Казахстана пока не будет вводить карантинные меры из-за того, что в 12 регионах страны выявляют штамм коронавируса BA.2, который также называют «стелс-омикрон». Об этом сообщила на брифинге глава минздрава Ажар Гиният.

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«Данный вид коронавирусной инфекции протекает легче, чем «дельта». Опасность его заключается в том, что он быстро распространяется и приводит к повторному заболеванию», — сказала Гиният.

Она отметила, что пока действия направлены на профилактическую работу с населением. Масочный режим также не планируется вводить. Минздрав будет наблюдать за ситуацией и принимать меры в зависимости от ее развития.

Стоит отметить, что в Казахстане 18 мая сообщили о шести выявленных новых случаях коронавируса.