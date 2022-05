Вашингтон, , 08:42 — REGNUM В сети появилась новая информация о возможных сроках релиза ремейка игры The Last of Us, который студия Naughty Dog пока официально не анонсировала. Об этом 9 мая сообщает портал Eurogamer.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

По словам известного инсайдера и автора портала VentureBeat Джеффа Грабба, он продолжает получать информацию о том, что новая версия The Last of Us выйдет в 2022 году. Выступая в подкасте Kinda Funny Gamescast журналист отметил, что он «почти уверен» в том, что релиз игры состоится в период праздников в США (ноябрь–декабрь).

Отметим, что с аналогичным заявлением в январе 2022 года выступил не менее известный инсайдер Том Хендерсон. Тогда он сказал, что «услышал от нескольких людей», что разработка ремейка The Last of Us для консоли PlayStation 5 «почти завершена» и что игра может выйти во второй половине 2022-го. Впервые информацию о проекте этой игры в апреле 2021-го опубликовало агентство Bloomberg.

