Лондон, , 08:42 — REGNUM Повышение мировых цен на топливо привело к рекордным за последние 40 лет показателям инфляции в Великобритании, сообщает The Times.

Инфляция Pixabay.com

«Примерно три четверти прироста годового уровня (инфляции) в этом месяце приходится на счета за коммунальные услуги», — отметил главный экономист Национальной статистической службы (ONS) Грант Фитцнер.

По данным ONS, в апреле инфляция в Британии достигла 9%, что стало самым высоким значением с 1982 года. При этом, по прогнозам Банка Англии, осенью пик инфляции в стране превысит 10,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский сообщил, что в Великобритании цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, а рост инфляции так ударит по расходам домохозяйств, что приведет к дальнейшему росту безработицы.

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