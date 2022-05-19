Лондон, 19 мая 2022, 08:42 — REGNUM Повышение мировых цен на топливо привело к рекордным за последние 40 лет показателям инфляции в Великобритании, сообщает The Times.
По данным ONS, в апреле инфляция в Британии достигла 9%, что стало самым высоким значением с 1982 года. При этом, по прогнозам Банка Англии, осенью пик инфляции в стране превысит 10,2%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский сообщил, что в Великобритании цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, а рост инфляции так ударит по расходам домохозяйств, что приведет к дальнейшему росту безработицы.
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