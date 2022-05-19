Канберра, 19 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Школьник, который был повален на землю премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном во время футбольного матча 18 мая, сказал, что за такой инцидент политику следовало бы назначить пенальти, чего сделано не было. Своими впечатлениями юный футболист поделился в интервью с журналистами NineNews.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

Подросток сказал, что, по его мнению, Моррисон пытался избежать столкновения.

«Я думаю, что кто-то пытался дать пас мне или мистеру Моррисону. Он споткнулся, но пытался не свалить меня … Но ему надо было присудить пенальти за это», — сказал он.

Стоявшая рядом с мальчиком бабушка была свидетельницей того, как Моррисон повалил на землю школьника.

«Я даже не могла себе представить, что это произойдет, и когда мистер Моррисон вышел на поле, я взяла свой телефон, чтобы снять его на камеру», — рассказала женщина.