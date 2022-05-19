* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 08:41 — REGNUM В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Мохаммада Акбара, учителя средней школы в Андарабе.

Арест Connor Tarter

Источники сообщили «8 Собх», что учитель арестован по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

По словам собеседников издания, он не имеет никакого отношения к политическим группам и течениям и лишь выполняет свой долг. Они обвиняют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в задержании и пытках людей за то, что они якобы «действовали под прикрытием».

Ранее поступали сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали или расстреляли несколько человек в разных провинциях по обвинению в связях с Фронтом сопротивления.

Ранее министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки встретился со специальным докладчиком ООН по правам человека Ричардом Беннеттом и заявил, что сообщения СМИ о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «предвзяты».

По данным газеты «8 Собх», только в уезде Дара провинции Панджшер за семь дней талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли 20 мирных жителей и более 13 человек получили ранения.