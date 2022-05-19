Канберра, , 08:47 — REGNUM Исполняющий обязанности генерального директора крупнейшей в Австралии компании по строительству жилья Metricon Питер Лангфельдер утверждает, что застройщик по-прежнему прочно удерживает долю рынка несмотря на то, что руководство компании в настоящее время проводит антикризисные переговоры в Мельбурне. Об этом 19 мая сообщил телеканал Nine News.

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Утром 19 мая Лангфельдер ​​выступил перед СМИ, чтобы опровергнуть слухи о том, что компания находится на грани краха.

«Metricon имеет долгосрочную жизнеспособность … Наши контракты рентабельны. Все полностью идет по графику … У нас невероятно сильная управленческая команда», — заверил бизнесмен.

Лангфельдер признал тот факт, что с момента смерти соучредителя компании Марио Блази было «чрезвычайно трудно вести бизнес».