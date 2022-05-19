Москва, 19 мая 2022, 08:38 — REGNUM В МВД России ищут способы обновить автопарк автомобилей ГИБДД с учётом ситуации на авторынке. Об этом 19 мая пишет газета «Коммерсантъ».

Сотрудник ГИБДД Ростовской области
Сотрудник ГИБДД Ростовской области
61.мвд.рф

Издание отмечает, что ранее для региональных подразделений приобретались Skoda Octavia, Hyundai Solaris, УАЗ «Патриот» и Lada Granta, однако сейчас с закупками возникли сложности из-за ухода западных производителей и простоя отечественных.

В 2022 году планируется закупить 2,8 тыс. транспортных средств. По информации экспертов, основными поставщиками могут выступить китайский автопром и «АвтоВАЗ». Однако у российского автогиганта завод находится в режиме простоя.