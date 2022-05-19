Москва, 19 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В МВД России ищут способы обновить автопарк автомобилей ГИБДД с учётом ситуации на авторынке. Об этом 19 мая пишет газета «Коммерсантъ».

61.мвд.рф Сотрудник ГИБДД Ростовской области

Издание отмечает, что ранее для региональных подразделений приобретались Skoda Octavia, Hyundai Solaris, УАЗ «Патриот» и Lada Granta, однако сейчас с закупками возникли сложности из-за ухода западных производителей и простоя отечественных.

В 2022 году планируется закупить 2,8 тыс. транспортных средств. По информации экспертов, основными поставщиками могут выступить китайский автопром и «АвтоВАЗ». Однако у российского автогиганта завод находится в режиме простоя.