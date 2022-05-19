Канберра, , 08:41 — REGNUM Уровень безработицы в Австралии немного снизился — с 4 до 3,9%, что является самым низким уровнем с августа 1974 года. Об этом стало известно 19 мая после публикации свежих ежеквартальных данных Австралийского статистического бюро (ABS), передает телеканал Nine News.

Австралия

Обновленная информация показывает, что уровень безработицы оставался прежним для женщин на уровне 3,7% и снизился на 0,2 процентных пункта до 4% для мужчин.

«В апреле мы увидели рост занятости на 4 000 человек и снижение безработных на 11 000 человек … В результате уровень безработицы в апреле немного снизился, хотя в округленном выражении остался на уровне пересмотренного мартовского уровня 3,9%», — говорится в пресс-релизе главы отдела статистики труда ABS Бьорна Джарвиса.

Уровень неполной занятости снизился на 0,2 процентных пункта до 6,1%. Отмечается, что количество отработанных часов в Австралии также увеличилось.