Канберра, , 08:39 — REGNUM В настоящее время в Австралии общество более не разделяет алармистские настроения по поводу пандемии коронавирусной инфекции, однако в стране каждый день десятки людей по-прежнему умирают от COVID-19. Об этом 19 мая сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Так, за последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате на континенте, было выявлено 10 964 новых случая заражения коронавирусом, 22 человека скончались от COVID-19. В соседней Виктории был диагностирован 13 201 новый случай коронавируса, 14 человек умерли.

«Хотя в настоящее время о тяжелой форме COVID-19 говорят намного меньше, я знаю, что в своей практике мы сталкиваемся с тяжелыми случаями … Мы видим, что многие люди страдают до тяжелых проявлений COVID-19, в том числе не выживают», — рассказал в эфире телеканала заведующий инфекционным отделением в больнице Mater в Брисбене Пол Гриффин.

Гриффин также отметил, что представление о том, что штамм «Омикрон» является более мягким, неверны.

«Вероятно, он не уступает по тяжести первоначальному штамму», — сказал он.