Уфа, , 08:38 — REGNUM Два человека пострадали в результате падения легкового автомобиля в реку в Башкирии. Об этом 19 мая сообщил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на своей странице в социальной сети.

Автомобиль в реке Kenneth Allen

По его словам, спасатели города Белорецка получили сообщение о том, что в реку Укшук упал легковой автомобиль. Сотрудники спасательного ведомства оперативно прибыли на место происшествия.

Он отметил, что в результате происшествия пострадали два человека, которые были отправлены в медучреждение на автомобиле скорой помощи. К счастью никто не погиб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии три женщины погибли после съезда автомобиля в водохранилище.