Иркутск, 19 мая 2022, 08:36 — REGNUM Иркутские полицейские нашли мошенника, который торговал через интернет несуществующими запчастями и присваивал деньги заказчиков, сообщает 19 мая телегам канал ГУ МВД РФ по региону.
Житель Якутии, получивший «возврат», записал видеоблагодарность иркутскому следователю Юлии Пичугиной и ее коллегам, повлиявшим на афериста. По словам мужчины, он не ожидал, что злоумышленник вернет деньги.Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года более 900 жителей Приангарья пострадали от мошенников
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