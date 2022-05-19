Иркутские полицейские нашли интернет-афериста и помогли вернуть деньги
Иркутск, 19 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Иркутские полицейские нашли мошенника, который торговал через интернет несуществующими запчастями и присваивал деньги заказчиков, сообщает 19 мая телегам канал ГУ МВД РФ по региону.
(сс) sajinka2
Мошенничество
Житель Якутии, получивший «возврат», записал видеоблагодарность иркутскому следователю Юлии Пичугиной и ее коллегам, повлиявшим на афериста. По словам мужчины, он не ожидал, что злоумышленник вернет деньги.
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