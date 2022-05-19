Лондон, 19 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Россия может использовать на Украине тактику ведения боевых действий, отработанную ещё в Сирии. Такое мнение высказала член парламента Великобритании Лин Браун.

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«Вопрос министру иностранных дел и международного развития. Как она оценивает достоверность сообщений о том, что Сирия использовалась в качестве полигона для отработки российской тактики, которая сейчас применяется на Украине?» — спросила Браун в обращении политика к главе британского МИД Лиз Трасс, на которое ссылается RT.

Как отметил британский министр по делам Европы Джеймс Клеверли, Россия ответственна за якобы «нарушения международного гуманитарного права и международных норм в области прав человека» в Сирии и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы российской Службы внешней разведки Сергей Иванов заявил, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на территории Украины боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Иванов уточнил, что, например, в апреле 2022 года при участии спецслужб США из тюрем сирийских курдов было освобождено порядка 60 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых переправили в район американской военной базы «Эт-Танф». Там эти боевики прошли дополнительное обучение и подготовку для последующей отправки на украинскую территорию.

По информации СВР, указанная военная база и её окрестности давно превратились в своего рода террористический «хаб», где одновременно проводится «переподготовка» до 500 лояльных Вашингтону игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других джихадистов.