Кош-Агачский район, Алтай, 19 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики возбуждено уголовное дело об истязании 29-летней матерью своего малолетнего сына. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пропавший ребенок

По данным следствия, с марта по май 2022 года молодая женщина, воспитывающая двоих малолетних детей, по незначительным поводам систематически избивала 9-летнего сына, причиняя ему физические и психологические страдания. Тревогу забили учителя школы, найдя на теле мальчика следы насилия.

«Выяснив в ходе разбирательства, что причиной их возникновения является применение в семье насилия, работники образовательной организации сообщили о произошедшем в правоохранительные органы», — отметили в управлении.

К настоящему времени оба ребёнка изъяты из семьи. В рамках расследования уголовного дела следователи выясняют условия проживания и воспитания детей, а также работу органов профилактики.