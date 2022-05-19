Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Американские власти выделят еще $300 млн для борьбы с продовольственным кризисом в мире, 18 мая сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Деньги Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

В ведомстве отметили, что с начала военной спецоперации России на Украине Вашингтон уже направил на эти цели более $2,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что проблемы в сфере продовольственной безопасности в мире начались задолго до спецоперации РФ, и ситуация с продовольствием напрямую связана с подрывными действиями западных стран.

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