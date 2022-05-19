Оренбург, 19 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В состав сформированного Общероссийским народным фронтом «Поезда помощи Донбассу» вошёл вагон с гуманитарным грузом, собранным оренбуржцами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оренбургском отделении ОНФ.

Пресс-служба правительства Тверской области Отправка гуманитарной помощи

Аграрии Сакмарского, Саракташского, Новосергиевского, Оренбургского районов предоставили свыше 36 тонн муки. От предприятий Оренбургского и Саракташского районов собранно 1,5 тонны растительного масла, больше 20 тонн бутилированной воды. Всего от региона отправлено 62 тонны гуманитарной помощи.

Общественники подчеркнули, что оренбуржцы активно участвуют в благотворительности. На территории региона развёрнуты волонтёрские штабы. Жителям ЛНР и ДНР из Оренбургской области отправлено уже около 300 тонн грузов.