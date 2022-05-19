Москва, 19 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Действия и заявления Кишинёва вызывают сомнения в том, что Молдавия придерживается нейтрального статуса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров, — отметила Захарова. — При попустительстве молдавских властей у посольства РФ в Кишиневе уже почти два месяца проходят ежедневные антироссийские акции, которые просто мешают работе дипмиссии».

Она добавила, что широкий резонанс, в том числе в России, вызвал «вопиющий запрет» в Молдавии на ношение георгиевской ленты. Кроме того, в республике ограничили вещание российских СМИ, а «Почта Молдовы» прекратила отправку писем и посылок в Россию.

Захарова призвала Кишинёв не совершать действий, которые наносят ущерб отношениям с российской стороной и бьют по гражданам обоих государств.

Стоит отметить, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины представители молдавских властей неоднократно заявляли, что республика будет сохранять нейтралитет. В то же время в стране ввели запрет на ретрансляцию новостей из России, а местные СМИ штрафуют за публикации новостей, противоречащие позиции киевского режима. Кишинёв также предложил Киеву предоставить сапёров.