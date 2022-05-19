Москва, , 08:32 — REGNUM Программа импортозамещения полностью провалена, считает глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах, констатировал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о необходимости пересмотреть государственную программу импортозамещения заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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