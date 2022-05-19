Москва, 19 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Программа импортозамещения полностью провалена, считает глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств, нет ничего», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах, констатировал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о необходимости пересмотреть государственную программу импортозамещения заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Читайте также: Мантуров: задачи полного импортозамещения у России нет