Грозный, , 08:31 — REGNUM На Украине нет единства между властью и народом. Одни принимают антироссийские законы, а другие умирают на поле боя за верхушку, подталкивающую страну к пропасти. Надо, чтобы украинский народ сам взял ситуацию в свои руки и разрешил её. Украине нужен сильный лидер. Такое мнение высказал 18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках просветительского марафона «Новые горизонты», который проводит общество «Знание».

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Что касается киевской верхушки, тут все более чем понятно. Украине нужен сильный, мудрый и дальновидный лидер. Зеленский вместе со своей шайкой вверг страну в пучину хаоса. Пока одни сидят в тёплых креслах, принимая антироссийские законы и говоря, какие мы плохие, другие умирают на поле боя. Народ Украины должен взять ситуацию в свои руки и перестать вестись на байки о скорой победе Незалежной», — написал Кадыров по итогам марафона в своем Telegram-канале.

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