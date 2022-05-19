Грозный, 19 мая 2022, 08:31 — REGNUM На Украине нет единства между властью и народом. Одни принимают антироссийские законы, а другие умирают на поле боя за верхушку, подталкивающую страну к пропасти. Надо, чтобы украинский народ сам взял ситуацию в свои руки и разрешил её. Украине нужен сильный лидер. Такое мнение высказал 18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках просветительского марафона «Новые горизонты», который проводит общество «Знание».
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