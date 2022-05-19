Москва, 19 мая 2022, 08:31 — REGNUM Министерство обороны России показало кадры брошенной позиции украинских боевиков в Харьковской области.
На кадрах показано бомбоубежище, в котором могут располагаться до десяти бойцов, внутри подготовлены нары и есть воздуховод.
По словам местных жителей, укрепление построили ещё в 2014 году.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.