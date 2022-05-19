Москва, 19 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры брошенной позиции украинских боевиков в Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

На кадрах показано бомбоубежище, в котором могут располагаться до десяти бойцов, внутри подготовлены нары и есть воздуховод.

«Эти укрепления подготовлены очень хорошо и довольно-таки давно, потому что доски начали уже гнить и всё уже начало зарастать. Протяжённость — примерно около 10 км всех ходов, перекрытий, траншей», — сообщил российский военный.

По словам местных жителей, укрепление построили ещё в 2014 году.

«Стояли ещё танки первое время. Всё бросили. Денежки отмыли. Потом забор строили и убирали, строили и убирали», — сказали местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.