Новосибирск, , 08:29 — REGNUM Сельхозпредприятия Новосибирской области в 2022 году увеличат посевные площади овощей «борщевого набора» и картофеля. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Капуста и картофель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По состоянию на 18 мая новосибирские аграрии уже посеяли 217 гектаров овощей (28% от плана) и посадили более 2 тысяч га картофеля (80%).

«Посевные площади овощей открытого грунта в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах увеличатся в этом году сразу на 23% и составят 900 гектаров», — уточнил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Посевные площади картофеля возрастут на 8%, до 3,2 тысячи гектаров.

При этом Лещенко подчеркнул, что в личных хозяйствах граждан площади овощей и картофеля на протяжении ряда лет снижаются. Поэтому, несмотря на увеличение посевных площадей в сельхозпредприятиях, самообеспеченность региона овощами «борщевого набора» остаётся низкой.

В 2021 году в Новосибирской области все категории хозяйств произвели 162 тысячи тонн овощей и 292 тысячи тонн картофеля. Самообеспеченность региона картофелем составила 81%, овощами — 52%. Недостающие овощи в область привозят из других регионов РФ и ближнего зарубежья.

Лещенко назвал развитие собственного овощеводства приоритетной задачей.

«Региональные власти приступили к формированию программы государственной поддержки овощеводства открытого грунта в Новосибирской области», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии посевная кампания выполнена наполовину.

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