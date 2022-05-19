Екатеринбург, 19 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Площадь Первой пятилетки является лучшим местом для размещения в Екатеринбурге Краснознамённой группы. Об этом заявил глава города сАлексей Орлов, пишут СМИ.

Суть времени Краснознамённая группа, Екатеринбург

По данным Накануне. Ru, чиновник заявил, что Уралмаш — это гордость Урала, и в том числе с ним связано присвоение Екатеринбургу звания Города трудовой доблести. «Но будет так, как определят жители», — добавил чиновник.

Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, к мнению граждан в этом вопросе власти не очень прислушиваются. 12 апреля на официальном сайте мэрии стартовало голосование по выбору места, и оно должно было продлиться неделю. Но уже в первый день опроса Плотинка, откуда Краснознамённую группу убрали в январе 2013 года, набрала 75% голосов. Чиновники в итоге спешно удалили и заявили населению, что на Плотинку возвращать исторический объект не собираются.