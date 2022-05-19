ВСУ применили «Град» при обстреле Ясиноватой
Донецк, 19 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли из «Града» город Ясиноватая. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Vitaly V. Kuzmin
Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»
Атака зафиксирована в 7:40. С украинских позиций в городе Авдеевка по направлению Ясиноватой выпущено пять ракет из установки «Град».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую дважды — в 7:30 и 7:35.