Донецк, 19 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли из «Града» город Ясиноватая. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

Атака зафиксирована в 7:40. С украинских позиций в городе Авдеевка по направлению Ясиноватой выпущено пять ракет из установки «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую дважды — в 7:30 и 7:35.