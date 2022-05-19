Севилья, Испания, 19 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Немецкий «Айнтрахт» одержал победу на шотландским «Рейнджерс» в финале футбольной Лиги Европы. Встреча прошла 18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в испанской Севилье.

(сс) Dirk Ingo Franke Болельщики «Айнтрахта» на трибунах

Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. На 57-й минуте счёт открыл полузащитник «Рейнджерс» Джо Арибо. На 69-й нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Борре восстановил равновесие.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Айнтрахта» — 5:4. Единственным, кто не реализовал удар «с точки», был полузащитник «Рейнджерс» Аарон Рэмзи.

На пути к финалу «Айнтрахт» обыграл испанские «Бетис» (2:1, 1:1) и «Барселону» (1:1, 3:2), а также английский «Вест Хэм» (2:1, 1:0).

«Айнтрахт» во второй раз в своей истории выиграл Лигу Европы. Впервые это произошло в сезоне 1979/80, тогда турнир назывался Кубок УЕФА.