Москва, 19 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. С предложением о включении супругов в возрасте до 40 лет с детьми в категорию молодых семей выступил в своем письме на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Текст его письма 19 мая приводит RT.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

В послании Орлова отмечается, что поддержка молодых семей в вопросе улучшения жилищных условий является одной из приоритетных социальных задач государства.

При этом на сегодняшний день в России действует программа поддержки молодых семей, согласно которой супруги в возрасте до 35 лет включительно могут рассчитывать на компенсацию государством 30% стоимости приобретаемого жилья. Также в случае наличия детей и для одиноких родителей в возрасте до 36 лет включительно размер такой компенсации составляет 35%.

Кроме того, директор института указал, что на протяжении последних лет Россия и ее жителя подвергаются давлению со стороны стран Запада и на фоне этого многие семьи могли отложить вопрос о приобретении жилья, а также не могут его купить из того, что в результате этого не смогут соответствовать по своему возрасту критериям молодой семьи.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность расширения программы обеспечения жильём молодых семей, а именно включить в претенденты на государственную поддержку родителей-одиночек и супругов в возрасте до 40 лет включительно, имеющих на иждивении малолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет», — говорится в письме.

Как передавало ИА REGNUM, ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что антироссийские санкции Запада не смогли нанести ощутимого ущерба России из-за отказа Китая, Индии, Турции и Бразилии поддержать экономические ограничения