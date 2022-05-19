Чебоксары, , 08:25 — REGNUM В Новочебоксарске вынесен обвинительный приговор директор коммерческой организации, которого уличили в мошенничестве при получении субсидии. Он оштрафован, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Приговор вынесен 37-летнему директору коммерческой организации. Правоохранители установили, что в апреле 2017 года злоумышленник составил фиктивную справку о своей зарплате, занизив её до минимального размера оплаты труда. По данным ведомства, это было сделано для незаконного получения государственной субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Данная справка в составе иных документов была подана в центр предоставления мер социальной поддержки населения и по результатам рассмотрения семье стали выплачивать субсидии. По оценке следствия, всего было выплачено более 22 тыс. рублей в виде субсидии, которые предприниматель «присвоил и распорядился ими по своему усмотрению».

Бизнесмен дал признательные показания. Суд признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), назначив 45 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Алатырском районе Чувашии оштрафован на 150 тыс. рублей бывший сотрудник исправительного учреждения, которого уличили в мошенничестве.

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