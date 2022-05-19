19 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Ветеран итальянской политики Сильвио Берлускони раскритиковал политику Запада в отношении России. По его мнению, Италия находится в состоянии войны, поскольку отправляет оружие на Украину.

Владимир Бадмаев, , 09:04 — REGNUM Один из наиболее известных в России итальянских политиков Сильвио Берлускони неожиданно выступил с откровенной критикой политики США и НАТО в отношении России. Заявление лидера партии «Вперёд, Италия» прозвучало на предвыборном мероприятии в Бергамо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

Il Cavalliere — Рыцарь, как его называют в Италии, заявил, что страна фактически находится в состоянии войны с Россией, поскольку отправляет на Украину оружие. При этом он отметил, что на Западе нет лидеров, с которыми российский президент Владимир Путин готов сесть за стол переговоров.

Берлускони напомнил слова американского президента Джо Байдена о необходимости смены власти в России, а также заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, отметившего, что Украина, а также две республики Донбасса никогда не будут под Россией.

«Поймите, что с такими предпосылками господин Путин никогда не сядет с ними за стол», — подчеркнул ветеран итальянской политики.

Резкая смена риторики Берлускони, по всей видимости, связана с предстоящими осенью выборами в парламент.

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Учитывая, что подавляющее большинство избирателей категорически против разрушения связей с Россией, критика внешнеполитического курса правительства Марио Драги, США и НАТО является практически беспроигрышным вариантом. Что и подтвердила реакция пользователей соцсетей.

Джо Байден и Марио Драги (сс) Office of the President of the United States

«Никогда не думала, что скажу это, но он прав», — прокомментировала Розелла Б.

«Прежде всего, он прав в вопросе об оружии…» — добавила Барбара С.

«Чтобы понять это, потребовался великий политик Сильвио. Который, к его чести, никогда не нападал на права рабочих или государство всеобщего благосостояния», — считает Андреа М.

«Пришло время и ему открыть глаза! Италия тонет, а мы посылаем оружие для продолжения войны на Украине во славу зеленских и байденов. Какой абсурд», — заявила Тина М.

«В отличие от некоторых своих соратников, Берлускони наконец осознал, что объективно произойдет с Италией, если эта война и особенно санкции не будут остановлены. Энергетический кризис, продовольственный кризис, рост инфляции, закрытие многих компаний и потеря миллионов рабочих мест», — перечисляет Тараш М.

«Если я правильно помню, ему удалось в G7 помирить русских и американцев… То, что наши официанты или собаки наших домработниц даже не мечтают сделать», — напомнил Паоло К.

«Я не думаю, что он оправдывает происходящее. Но так как он (Берлускони) хорошо его (Путина) знает, он понимает, о чём говорит», — рассудил Константино Б.

«Он должен был сказать это с самого начала, они практически предали его, все отвернулись от него, никто не стремился к посредничеству во имя мира, теперь есть жертвы», — Мирелла С.

«Что же, теперь нам нужно вымести тот мусор, который сейчас находится в правительстве», — резюмировал Самуэль Д.

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