Сеул, 19 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Kakprosto.ru Налоги

В марте текущего года в государственную казну поступило 41,1 трлн вон (~$32,2 млрд), что на 10,4 трлн вон (~$8,1 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от корпоративного налога вырос на 9,6 трлн вон (~$7,5 млрд), до 27 трлн вон (~$21,1 млрд), от налога на добавленную стоимость — на 900 млрд вон (~$706,6 млн), до 2,3 трлн вон (~$1,8 млрд).

В первом квартале 2022 года налоговый доход страны составил 111,1 трлн вон (~$ млрд), что на 22,6 трлн вон (~$17,7 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объём поступлений в бюджет составил 170,4 трлн вон (~$133,7 млрд), а расходы — 203,5 трлн вон (~$159,7 млрд).