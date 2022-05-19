Москва, , 08:24 — REGNUM В России на сегодняшний день лес горит на площади 41 866 га. Об этом 19 мая сообщили в Авиалесоохране.

Лесной пожар

По данным службы, на территории страны действует 97 лесных пожаров. При этом за последние сутки пожарные службы ликвидировали 88 природных пожаров.

«За прошедшие сутки в России ликвидировано 88 лесных пожаров на площади 4279 га», — уточнили в Авиалесоохране.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали в России 86 лесных пожаров на площади 10 217 га. Огонь был потушен в лесных массивах в Свердловской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской, Амурской областях, республиках Алтай, Тува, Саха, Краснодарском, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Хабаровском краях, Еврейской и Ханты-Мансийском автономных округах.