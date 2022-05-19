Сеул, 19 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, власти КНДР завершили подготовку к проведению очередных ядерных испытаний. Об этом со ссылкой на членов комитета по разведке Национального собрания (парламента) страны 19 мая сообщает агентство Yonhap.

Плакат КНДР

По словам депутатов, поделившихся с журналистами информацией после закрытого брифинга со спецслужбой, в Северной Корее обнаружены признаки подготовки к ракетному пуску, чему не помешала «нынешняя ситуация с коронавирусом». А подготовка к ядерным испытаниям полностью завершена, и в настоящее время в КНДР «лишь выбирают время».

депутат парламента Южной Кореи Ким Бён Ги «Поскольку признаки выявлены, а подготовка на последней стадии, запуск ракеты может произойти через какое-то время. Можно сказать, что не будет удивительным, если состоятся ядерные испытания или ракетные запуски».

Отмечается, что вероятнее всего будет проведён запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, США считают вероятным проведение Северной Кореей ракетных или ядерных испытаний, которые произойдут во время визита американского президента Джо Байдена в Японию и Южную Корею.

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