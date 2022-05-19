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Военкор Стешин: замкомандира «Азова»* «Калина» сдался в плен
*запрещённая в России организация
Мариуполь, ДНР,
19 мая 2022, 08:24 — REGNUM Заместитель командира украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с позывным «Калина» сдался в плен в Мариуполе. Об этом 19 мая сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.
Вид на «Азовсталь»
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Стешин уточнил, что «Калина» сложил оружие вечером 18 мая, выйдя вместе с другими националистами из «Азовстали».
«Ждём итоговую пресс-конференцию Калины», — написал Стешин, намекая, что боевик являлся одним из спикеров своего подразделения и был регулярным гостем украинских СМИ.
Официально информация о сдаче в плен «Калины» пока нет.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.