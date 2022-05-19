* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, 19 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Заместитель командира украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с позывным «Калина» сдался в плен в Мариуполе. Об этом 19 мая сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

Стешин уточнил, что «Калина» сложил оружие вечером 18 мая, выйдя вместе с другими националистами из «Азовстали».

«Ждём итоговую пресс-конференцию Калины», — написал Стешин, намекая, что боевик являлся одним из спикеров своего подразделения и был регулярным гостем украинских СМИ.

Официально информация о сдаче в плен «Калины» пока нет.