Пермь, , 08:23 — REGNUM Две пермские компании стали победителям конкурса и получат из госбюджета 8 млн рублей в рамках программы «Старт-Искусственный интеллект-1» (III очередь). Российский Фонд содействия инновациям (ФСИ) подвел итоги конкурсного отбора, сообщили в пресс-служба администрации Пермского края.

Победили два IT-проекта: «Среда разработки Alter ego» и «Разработка программного обеспечения для робота-интервьюера, проводящего социологические опросы». Каждый из них получили по 4 млн рублей.

Экспертное жюри высоко оценило потенциал еще трёх пермских разработок. Речь идёт о разработке программ для распознавания оружия в реальном времени на видеопотоке с устройств видеонаблюдения с использованием стереопары; для распознавания отличий в поведении силуэтов людей, животных, предметов от типичного поведения в реальном времени с использованием статистической модели, а также разработки системы устранения заторов в потоках пешеходов с помощью подвижных роботов-регулировщиков. Авторы этих проектов смогут стать бесплатно участниками акселерационной программы по направлению «Искусственный интеллект» для улучшения своих разработок и затем вновь претендовать на финансирование Фонда содействия инновациям.