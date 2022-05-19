Барнаул, 19 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Алтайском крае будет принят Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих, сообщает 19 мая телеграм-канал властей региона.

ИА REGNUM Чиновники

По словам чиновников, необходимость принятия такого документа вызвана тем, что краевое Законодательное Собрание в январе 2022 года внесло поправки в региональный закон «О государственной гражданской службе Алтайского края», где появилась статья, устанавливающая обязанность гражданских служащих Алтайского края соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения гражданских служащих, который утверждается губернатором.

В настоящее время поведение госслужащих регулируется Этическим кодексом государственных гражданских служащих, принятым 7 мая 2009 года на конференции служащих Алтайского края. Его требования отчасти устарели и не в полной мере отвечают современным реалиям, считают в Алтайском правительстве. Проект документа уже разработан.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Серова (Свердловская область) строгий кодекс этики и служебного поведения для местных чиновников ввели в апреле 2021 года.

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