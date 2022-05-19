Ереван, , 08:22 — REGNUM В Ереване утром 19 мая возобновили протестные акции граждане, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает агентство Newsarmenia.

На улицах Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

Сообщается, что протестующие собрались в разных районах столицы, чтобы продолжить акции неповиновения. Они выдвинулись, скандируя: «Армения без Никола», «Никол — предатель», «Единство, борьба победа».

Активисты начали перекрывать движение на улицах. На местах собралось большое количество сотрудников полиции.

Напомним, массовые акции протеста в Ереване проходят ежедневно с 1 мая. Протестующие выбрали тактику парализации движения в городе. Правоохранители этому противостоят. Накануне в полиции сообщили о 360 задержанных.

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