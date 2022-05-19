Самара, 19 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к участникам фестиваля «Российская студенческая весна», который открылся в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Сообщается, что участниками и гостями фестиваля стали около пяти тысяч человек, которые прибыли из 85 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. В 2022 году на юбилейный фестиваль приедут свыше 3,5 тысяч участников, которые намерены продемонстрировать свое творчество, посвященное году культурного наследия народов России. Еще 1,5 тысячи человек являются талантливыми представители студенчества и молодежи Самарской области.

Отмечается, что зрителей, участников и гостей «Студенческой весны» приветствовал президент России Владимир Путин.

«Первые фестивали проходили именно здесь, в Самаре. И конечно, символично, что сегодня этот прекрасный, гостеприимный волжский город с уникальным многоцветием национальных традиций вновь собрал молодых людей из всех регионов нашей страны, а также из государств СНГ. И — особо отмечу — из Донецкой и Луганской Народных Республик», — приводит пресс-служба слова Путина.

Президент России подчеркнул, что фестиваль для многих участников является стартом в профессиональной карьере, помогает найти наставников, единомышленников и верных друзей.

«Студенческая весна» — это не просто яркое культурное событие. Это огромное пространство молодой творческой энергии, где каждый может открыть для себя новые горизонты и добиться успехов — благодаря своим талантам, способностям в музыке, хореографии, актёрском мастерстве, других направлениях. Отмечу, что «Студенческая весна» охватывает и многочисленные региональные фестивали, в которых ежегодно участвуют более трёхсот тысяч человек. А с 2019-го года — кстати, первым из творческих проектов — она стала частью платформы «Россия — страна возможностей». И теперь перед всеми её участниками — ещё более широкие перспективы для самореализации», — сообщил Путин.

Он также подчеркнул, что фестивальная программа объединяет молодых людей на основе глубокого интереса к многогранной отечественной культуре и творческому наследию народов России.

«В современном, очень динамичном, мире для студента, будущего профессионала огромную роль играют глубокие знания, стремление всегда учиться, умение работать в команде. Но чтобы раскрыть свои лучшие качества в полной мере, значима готовность служить людям, обществу, родной стране, патриотизм, ответственная и активная гражданская позиция, вовлеченность в дела своего региона, города, поселка. Словом, важно чувствовать, разделять те ценности, которые составляют основу нашего общества. Убеждён: именно так вы — талантливые, целеустремлённые молодые люди — и намерены строить свою жизнь», — отметил президент России.

Он пожелал участникам фестиваля успехов во всех начинаниях, весеннего и творческого настроения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что церемония открытия этого фестиваля прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена».