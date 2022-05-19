Москва, 19 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Значимого роста заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время не ожидается, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В ближайшее время какого-либо существенного подъёма заболеваемости COVID-19 с большой долей вероятности не будет, так как сейчас большинство наших граждан уже так или иначе приобрели защиту против SARS-CoV-2 благодаря вакцинации или перенесённому заболеванию», — сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила появление новых штаммов коронавируса в России допустила в обозримом будущем.

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