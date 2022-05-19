Москва, 19 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В отношении России введено 10 536 санкций, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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При этом до 24 февраля 2022 года было введено 2754 санкции, а после — еще 7782.

В тройке лидеров по числу антироссийских рестрикций США — 1982, на втором месте Канада — 1402, на третьем — Швейцария — 1361.

Также санкции в отношении России ввели Британия, страны ЕС, Австралия и Япония.

«Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире», — указал Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин заявил о том, что в отношении России введено 10 128 санкций.

По предложению МИД России нижняя палата парламента пересматривает заключенные ранее договоры и соглашения — в списке 1342 пункта. Кроме того, стоит задача оценить целесообразность пребывания России в наднациональных органах и международных организациях, речь идет в том числе о ВТО, МВФ и ВОЗ.