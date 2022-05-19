Москва, , 08:19 — REGNUM Власти Молдавии продолжают преследовать экс-президента страны Игоря Додона, несмотря на то, что он уже ушёл из политики. Об этом он заявил на телеканале TV Moldova.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший президент отметил, что его вызывают в прокуратуру, когда в стране ухудшается ситуация. Это былов декабре 2021 года, когда резко выросла цена на газ. В настоящее время на фоне очередного витка цен на него завели уголовное дело, обвинив в коррупции.

«Хотите политическую войну? Я вам её устрою, — сказал Додон. — В прошлом году я принял решение уйти из парламента, чтобы не бороться с ветряными мельницами, занялся другой деятельностью, помогаю людям. Но власть меня провоцирует вернуться обратно».

Экс-президент заявил, что готов вернуться в политику, но в этом случае представители нынешнего руководства страны не успеют «до Румынии добежать». Додон уверен, что ситуация в стране накаляется, и население рано или поздно отреагирует.

Стоит отметить, что в Молдавии годовая инфляция в апреле составила 27,07%. Это стало самым высоким показателем в Европе. По прогнозу Нацбанка

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