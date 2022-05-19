Москва, 19 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Власти Молдавии продолжают преследовать экс-президента страны Игоря Додона, несмотря на то, что он уже ушёл из политики. Об этом он заявил на телеканале TV Moldova.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Бывший президент отметил, что его вызывают в прокуратуру, когда в стране ухудшается ситуация. Это было в декабре 2021 года, когда резко выросла цена на газ. В настоящее время на фоне очередного витка цен на него завели уголовное дело, обвинив в коррупции.

«Хотите политическую войну? Я вам её устрою, — сказал Додон. — В прошлом году я принял решение уйти из парламента, чтобы не бороться с ветряными мельницами, занялся другой деятельностью, помогаю людям. Но власть меня провоцирует вернуться обратно».

Экс-президент заявил, что готов вернуться в политику, но в этом случае представители нынешнего руководства страны не успеют «до Румынии добежать». Додон уверен, что ситуация в стране накаляется и население рано или поздно отреагирует.

Стоит отметить, что в Молдавии годовая инфляция в апреле составила 27,07%. Это стало самым высоким показателем в Европе. По прогнозу Нацбанка.