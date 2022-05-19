Томск, 19 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Томской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

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19-20 мая по области ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы и град. При грозах порывы ветра усилятся до 16-21 метров в секунду.

«В связи с получением прогноза о неблагоприятных метеорологических явлениях, Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним», — добавили в ведомстве.