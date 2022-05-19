Донецк, 19 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая обстрелян из установки «Град». Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

В представительстве рассказали, что огонь был открыт в 7:35. С украинских позиций в Авдеевке было выпущено десять ракет из РЗСО «Град» по направлению Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 мая вооружённые формирования Украины обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.