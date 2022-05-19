В Индонезии снизили статус вулкана Синабунг
Джакарта, 19 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Статус вулкана Синабунг в Индонезии снизили с уровня IV до уровня III, сообщает CNN Indonesia.
Вулкан высотой 2460 метров над уровнем моря последний раз извергался 28 июля 2021 года.
На основании результатов анализа данных, а также потенциальных опасностей оценивается, что уровень активности Синабунг может быть снижен с уровня «тревоги» до уровня «оповещения».
«Количество глубоких и мелких вулканических землетрясений за последние 4 месяца уменьшилось», — заявили на посту наблюдения за вулканом Синабунг.
Со 2 июня 2015 года уровень активности вулкана Синабунг был повышен с уровня III до уровня IV. В то время активность вулкана продолжала возрастать. 21 мая 2016 года из-за горячих облаков семь человек погибли, еще двое получили ожоги. Вулкан снова сильно извергался 19 февраля 2018 года, столб пепла достиг высоты 5000 метров.