Джакарта, 19 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Статус вулкана Синабунг в Индонезии снизили с уровня IV до уровня III, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Geological Survey Вулкан Синабунг

Вулкан высотой 2460 метров над уровнем моря последний раз извергался 28 июля 2021 года.

На основании результатов анализа данных, а также потенциальных опасностей оценивается, что уровень активности Синабунг может быть снижен с уровня «тревоги» до уровня «оповещения».

«Количество глубоких и мелких вулканических землетрясений за последние 4 месяца уменьшилось», — заявили на посту наблюдения за вулканом Синабунг.

Со 2 июня 2015 года уровень активности вулкана Синабунг был повышен с уровня III до уровня IV. В то время активность вулкана продолжала возрастать. 21 мая 2016 года из-за горячих облаков семь человек погибли, еще двое получили ожоги. Вулкан снова сильно извергался 19 февраля 2018 года, столб пепла достиг высоты 5000 метров.