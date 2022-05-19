Ульяновск, , 08:14 — REGNUM В Ульяновской области в очередной раз снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 18 мая в регионе официально подтверждено 38 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, что на три случая меньше, чем было сутками ранее, 17 мая.

Всего в Ульяновской области проведено 2 078 380 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе 18 мая сделано 3057 тестов.

По данным властей, в Ульяновской области лечатся от ковида 897 человек, в том числе в стационарах находятся 322 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, начала пандемии официально выявлено 202 456 случаев заражения коронавирусом, вылечились 196 806 человек, скончались 4673 пациента с коронавирусом.

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