Нью-Йорк, США, , 08:13 — REGNUM После инцидента со стрельбой в Буффало прокуратура штата США Нью-Йорк проверит работу группы интернет-платформ, в которую в том числе вошли сервис онлайн-трансляций Twitch и мессенджер Discord. Об этом 19 мая сообщает портал GamesRadar.

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Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс заявила, что 18-летний Пейтон Гендрон, 14 мая 2022 года убивший 10 человек в супермаркете Буффало, возможно, обсуждал свои намерения и действия с пользователями вышеупомянутых платформ. Надзорные органы также проверят работу анонимных веб-форумов 4chan и 8chan чтобы выяснить, сыграли ли они какую-то роль в произошедшем.

«Теракт в Буффало еще раз продемонстрировал серьёзность опасности онлайн-форумов, которые распространяют и пропагандируют ненависть, — заявила Джеймс, добавив, что сам факт того, что человек может безнаказанно публиковать на неких площадках подробные планы совершения «такого акта ненависти» и выставлять их на всеобщее обозрение, является «ужасающим и непостижимым».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, за полчаса до того, как открыть стрельбу Гендрон пригласил пользователей в закрытый канал Discord. На протяжении нескольких месяцев в этом канале он публиковал фото, на которых был запечатлён с оружием в руках.

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