Оренбург, 19 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В вузах Оренбургской области в новом учебном году увеличится количество бюджетных мест. Появятся новые направления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба ОГУ Оренбургский государственный университет

В крупнейшем вузе региона — Оренбургском госуниверситете — число бюджетных мест вырастет до 2637, в педагогическом университете - до 948, в медицинском университете - до 833, включая и специалитет, и ординатуру.

Стоит отметить, в России в 2023/2024 учебном году бесплатное обучение в высших учебных заведениях смогут начать свыше 590 тысяч студентов. Приоритет в части увеличения бюджетных мест отдается региональным вузам.