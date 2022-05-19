Ереван, , 08:12 — REGNUM Акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна возобновили утром 19 мая сторонники оппозиции в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

На улицах Еревана

Вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян накануне заявил о возобновлении митингов в Ереване в 07:00 мск. Сторонники оппозиции планируют, разбившись на восемь групп, пройти с окраин к центру Еревана.

Очередная акция протеста запланирована на 18.00 мск.

Митинги в Армении проводятся сторонниками оппозиции с 25 апреля. Участники акций протеста убеждены в том, что политика действующего правительства во главе с премьером Пашиняном грозит стране потерей государственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста, которая состоялась 17 мая в Ереване. Демонстранты перекрывали улицы города, придерживаясь тактики гражданского неповиновения. Сотрудники полиции задерживали активистов, не давая им блокировать улицы.

Вице-спикер парламента Сагателян призывал сторонников добиться того, чтобы в отделениях полиции столицы не хватало свободных мест для задержанных и сил для разблокирования улиц.

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